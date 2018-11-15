В воскресенье, 25 ноября, в концертном зале Зарядье оркестр Персимфанс исполнит Симфонию №9 Бетховена без дирижера. На сцене музыканты сидят вкруг, спиной к зрителям, лицом друг к другу. Нет дирижерского подиума, нет и самого дирижера, и каждый – солист-виртуоз.

В воскресенье, 25 ноября, в концертном зале "Зарядье" оркестр "Персимфанс" исполнит Симфонию №9 Бетховена без дирижера. На сцене музыканты сидят вкруг, спиной к зрителям, лицом друг к другу. Нет дирижерского подиума, нет и самого дирижера, и каждый – солист-виртуоз."Персимфанс" – это воссозданный в 2008 году пианистом и композитором Петром Айду Первый симфонический ансамбль имени Моссовета, легендарный conductor-free оркестр ранних советских лет.Рожденный спустя пять лет после Октябрьской революции 1917 года, "Персимфанс" руководствовался передовыми идеями равенства и братства. Оркестр играл принципиально без дирижера и вошел в историю как один из наиболее авангардных коллективов в истории."Персимфанс" XXI не является точной копией "Персимфанса" 20-х годов прошлого века, но продолжает традиции своего предшественника: коллективное руководство вместо единовластия дирижера, специфическая (по кругу) посадка оркестра, позволяющая музыкантам наладить визуальный контакт, репертуар, включающий классику и произведения композиторов первой половины XX века.Каждый концерт "Персимфанса" – это возможность услышать музыку, которую не услышишь нигде, будь то Восточная симфоническая поэма "Гашиш" Ляпунова или ария из кантаты "Кремль ночью" для стулофона с оркестром Мясковского.