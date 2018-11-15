Авария с участием четырех автомобилей произошла на трассе М-7

Авария с участием четырех автомобилей произошла на трассе М-7Водитель автомобиля «Лада Приора» после ДТП попал под колеса «Шевроле Нивы» на трассе М-7 «Волга» в Камешковском районе Владимирской области, сообщает региональное управление ГИБДД.Авария с участием четырех автомобилей произошла 14 ноября около 18:20. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21120» выехал на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик MAN. Однако молодой человек не убедился в безопасности маневра и врезался в «Ладу Приору», которая двигалась навстречу. «Приора» по касательной столкнулась с фурой и остановилась на проезжей части.В этот момент автомобиль «Шевроле Нива», который двигался в сторону Владимира, врезался в «Приору» и сбил ее водителя, который вышел из своего автомобиля.В результате ДТП пострадали водитель «Лады Приоры» и 19-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 21120». Пострадавших доставили в больницу.