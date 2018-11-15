Александр Кержаков уличен в домашнем насилии. Футболист избивал свою супругу Милану Тюльпанову. Адвокаты дочери сенатора представят доказательства в суде.

Александр Кержаков уличен в домашнем насилии. Футболистизбивал свою супругу Милану Тюльпанову. Адвокаты дочери сенатора представятдоказательства в суде.Доказательств аморального поведения Александра Кержаковасобрано достаточно, утверждает защита Миланы. Футболист не раз поднимал руку нажену. А после инцидентов, боясь гнева тестя-сенатора, откупался от супругиденьгами, рассказал адвокат Александр Добровинский."Он избил Милану, когда она уличила его в изменах. Этобыло в Цюрихе. Чтобы загладить свою вину, поскольку он очень боялся папыМиланы, Александр перевел на ее счет 4 миллиона долларов", – заявил юрист.По словам Добровинского, Кержаков часто пользовался связямиотца Миланы. А спустя всего месяц после смерти Тюльпанова и рождения их сына, Александрбросил жену в тяжелейшей ситуации. Адвокат делает вывод, что со стороныКержакова это был брак по расчету.После смерти тестя футболист стал шантажировать жену, требуявернуть ему деньги. "Половину суммы Милана ему вернула. Всемидоказательствами его немужских поступков мы располагаем, а также и тем, что ондестабилизировал ее моральное состояние", – рассказал Добровинский изданию .Ранее суд вынес решение, что на время бракоразводногопроцесса сын должен находиться с матерью. Однако Кержаков не выполнилпредписание, ребенок остается с ним. Александр утверждает, что сын неузнает мать.Кержаков рассказал, ссылаясь на представителей Тюльпановой, что она вообще не лечилась от зависимости. Хотя сам Александр неоднократно пытался ей помочь. По его словам, он оплатил лечение и реабилитацию Миланы на Самуи.