Алана Мамаева рассказала о редких и коротких свиданиях с супругом, который сейчас находится в СИЗО. Своими переживаниями жена полузащитника клуба Краснодар поделилась в интервью одной из российских радиостанций.

Алана Мамаева рассказала о редких и коротких свиданиях с супругом, который сейчас находится в СИЗО. Своими переживаниями жена полузащитника клуба "Краснодар" поделилась в интервью одной из российских радиостанций.Алана Мамаева может видеться с футболистом только раз в месяц, поэтому она часто пишет ему письма. "Я только один раз его видела, все остальное время пишу Паше письма. В прошлом месяце у меня было одно свидание с ним, и в этом положено еще столько же. Но я пока берегу его, выжидаю – свидание ведь у меня одно. У меня есть специальный бланк, как я соберусь к мужу, заполняю его и мне дают разрешение", – поделилась она. Встреча должна длиться один час, но Павла обычно выводят позже всех, и потому паре остается всего сорок минут на разговор.Супруга футболиста также добавила, что любой может поддержать спортсмена письмом. "Паша всем отвечает, кто делает пометку "с ответом". Ему все могут писать", – передает ее слова "Комсомольская правда".Когда Мамаева приехала на базу клуба, чтобы забрать их собственный автомобиль, то столкнулась с трудностями: мужчина, отвечающий за транспорт, не захотел отдавать ей машину. Женщине даже пришлось обратиться за помощью к полицейским. "Мне не отдавали машину, которая принадлежит нам обоим, три недели. А когда я решила ее перегнать к дому, человек, который в клубе отвечает за транспорт, заявил, что не отдаст авто. Только после того, как я сама приехала на базу и вызвала полицию, машину вернули", – сообщила она.Алана Мамаева уверена, что ее мужа спровоцировали на участие в драке. Сам он бы никогда не напал на человека. "Да, я была у Паши на свидании. Узнала у него, как действительно все было, и мне стало спокойнее. Мой муж не придурок, он не бросается на людей. Тогда действительно была провокация", – рассказала жена футболиста.