Злоумышленник имел свободный доступ в квартиру. Пользуясь отсутствием хозяина, он похитил имущество и продал его...

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве, ОУР ОМВД России по Гагаринскому району задержали 21-летнего жителя столицы по подозрению в краже из квартиры», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 70-летний москвич с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что несколько месяцев был на отдыхе, а когда вернулся в свою квартиру, расположенную на улице Панферова, обнаружил пропажу 12 картин, 6 старинных икон и ювелирных изделий.Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Ленинском проспекте задержали подозреваемого.Как было установлено, подозреваемый, являясь родственником потерпевшего, имел свободный доступ в квартиру. Пользуясь отсутствием хозяина, злоумышленник похитил имущество и продал его.По данному факту следственным отделением ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56