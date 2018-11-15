Бракоразводный процесс голливудских звезд Анджелины Джоли и
Брэда Питта грозит затянуться еще минимум на полгода. Однако Джоли времени
даром не теряет: утверждают, что у актрисы роман с Дэвидом Бекхэмом.
Бракоразводный процесс голливудских звезд Анджелины Джоли и
Брэда Питта грозит затянуться еще минимум на полгода. Однако Джоли времени
даром не теряет: утверждают, что у актрисы роман с Дэвидом Бекхэмом.
43-летнюю Джоли очень интересует Дэвид Бекхэм. Взаимная
симпатия двух звезд возникла давно, и сейчас они активно переписываются. По
крайней мере, так утверждает анонимный источник издания News Weekly.
"Энджи и Дэвид должны были сняться вместе в рекламной
кампании несколько лет назад. С тех самых пор она не может выбросить его из
головы. Бекхэм ей всегда нравился, но она не афишировала это", – приводит
издание слова инсайдера.
Голливудская звезда Анджелина Джоли уже более двух лет
разводится со своим не менее звездным супругом Брэдом Питтом. Главная проблема
– кто будет опекуном шестерых детей пары. На днях в суд были поданы документы,
в которых сказано, что Питт и Джоли хотят продлить срок полномочий судьи,
который занимается их делом, до 30 июня 2019 года.
Артисты никак не придут к согласию. Сначала Брэду не
позволяли встречаться с детьми. А прошедшим летом суд решил, что шестеро ребят
все же смогут видеться с Питтом в любое время, а Джоли не должна препятствовать
их общению с отцом, пишет
Западные СМИ то и дело приписывают Анджелине романы с
разными голливудскими знаменитостями. Так, недавно сообщалось, что актриса
встречается с экс-супругом Дженнифер Энистон – якобы, у Джоли и Джастина Теру
было уже несколько романтических свиданий.
Писали, что в августе этого года знаменитости встретились в
одном из нью-йоркских ресторанов, чтобы поговорить о новом кинопроекте. Во
время беседы о работе Анджелина и Джастин прониклись симпатией друг к другу. Оказалось,
у звезд много общего. Друзья Джоли и Теру утверждают, что артисты испытывают
друг к другу нежные чувства.