Бракоразводный процесс голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта грозит затянуться еще минимум на полгода. Однако Джоли времени даром не теряет: утверждают, что у актрисы роман с Дэвидом Бекхэмом.

Бракоразводный процесс голливудских звезд Анджелины Джоли иБрэда Питта грозит затянуться еще минимум на полгода. Однако Джоли временидаром не теряет: утверждают, что у актрисы роман с Дэвидом Бекхэмом.43-летнюю Джоли очень интересует Дэвид Бекхэм. Взаимнаясимпатия двух звезд возникла давно, и сейчас они активно переписываются. Покрайней мере, так утверждает анонимный источник издания News Weekly."Энджи и Дэвид должны были сняться вместе в рекламнойкампании несколько лет назад. С тех самых пор она не может выбросить его изголовы. Бекхэм ей всегда нравился, но она не афишировала это", – приводитиздание слова инсайдера.Голливудская звезда Анджелина Джоли уже более двух летразводится со своим не менее звездным супругом Брэдом Питтом. Главная проблема– кто будет опекуном шестерых детей пары. На днях в суд были поданы документы,в которых сказано, что Питт и Джоли хотят продлить срок полномочий судьи,который занимается их делом, до 30 июня 2019 года.Артисты никак не придут к согласию. Сначала Брэду непозволяли встречаться с детьми. А прошедшим летом суд решил, что шестеро ребятвсе же смогут видеться с Питтом в любое время, а Джоли не должна препятствоватьих общению с отцом, пишетЗападные СМИ то и дело приписывают Анджелине романы сразными голливудскими знаменитостями. Так, недавно сообщалось, что актрисавстречается с экс-супругом Дженнифер Энистон – якобы, у Джоли и Джастина Терубыло уже несколько романтических свиданий.Писали, что в августе этого года знаменитости встретились водном из нью-йоркских ресторанов, чтобы поговорить о новом кинопроекте. Вовремя беседы о работе Анджелина и Джастин прониклись симпатией друг к другу. Оказалось,у звезд много общего. Друзья Джоли и Теру утверждают, что артисты испытываютдруг к другу нежные чувства.