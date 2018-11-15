15.11.2018

2018-11-15 12:36:03

Пострадавшему в ДТП ребенку удалили часть мозга

В Екатеринбурге медикам пришлось удалить часть головного мозга двухлетнему мальчику, который пострадал в ДТП. Иначе спасти жизнь ребенка было невозможно, передает .



Малыш попал под колеса машины 14 ноября. ДТП произошло по вине водителя, который попытался на большой скорости объехать по тротуару пробку, пишет. Автомобиль сбил мужчину и женщину с коляской, в которой был двухлетний ребенок.