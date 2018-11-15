Сегодня, 15 ноября, Игорь Ливанов отмечает круглую дату. Популярному актеру исполняется 65 лет.

Сегодня, 15 ноября, Игорь Ливанов отмечает круглую дату. Популярному актеру исполняется 65 лет.В честь юбилея Игоря Ливанова 16 ноября в театре Содружество актеров Таганки пройдет творческий вечер, на котором именинника поздравят его друзья – Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Роман Мадянов,старший брат Аристарх Ливанов.А 17 ноября на этой же сцене Игорь Ливанов сыграет в премьере лирической комедии "Идеальный свидетель". К актеру прочно прилипло амплуа положительных героев, особенно после выхода на экраны фильма "Тридцатого уничтожить", который, собственно, и прославил Ливанова.Сам актер признался, что любит разные жанры и ему интересно поработать с разными персонажами, но режиссеры не предлагают ему роли негодяев. "Наверное лицо у меня такое", – предположил Ливанов.В свои 65 лет актер старается следить за собой. для него спорт это образ жизни. Он занимается боксом, различными единоборствами. "Для ежедневных занятий не нужен тренажерный зал. Боксерская груша висит и дома, и на даче", – отметил актер.Жизнь здорово потрепала Игоря Ливанов. В 1987 году его жена Татьяна с их дочерью Ольгой трагически погибли – грузовой поезд с отказавшими тормозами протаранил пассажирский состав, в котором они находились. Сломленному горем Ливанову пришлось ехать на опознание, а потом хоронить любимых женщин.В 2000-м Игорь получил настолько серьезную травму на съемках, что оказался парализованным. В это же время вторая жена Ирина объявила об уходе к актеру Сергею Безрукову. А в 2015 году сын Игоря и Ирины Андрей погиб пристранных обстоятельствах, по официальной версии – скоропостижно скончался у себя дома: пошел в ванну, поскользнулся, упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной.Несмотря на такие сокрушительные удары, Ливанов не потерял вкуса к жизни. Он женился в третий раз. Ольга, которая младше его на 25 лет, родила ему двоих сыновей. "Мой оптимизм меня и спасает", – резюмировал Игорь Ливанов в беседе с журналистами .