Сегодня, 15 ноября, Игорь Ливанов отмечает круглую дату. Популярному актеру исполняется 65 лет.
Сегодня, 15 ноября, Игорь Ливанов отмечает круглую дату. Популярному актеру исполняется 65 лет.
В честь юбилея Игоря Ливанова 16 ноября в театре Содружество актеров Таганки пройдет творческий вечер, на котором именинника поздравят его друзья – Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Роман Мадянов,старший брат Аристарх Ливанов.
А 17 ноября на этой же сцене Игорь Ливанов сыграет в премьере лирической комедии "Идеальный свидетель". К актеру прочно прилипло амплуа положительных героев, особенно после выхода на экраны фильма "Тридцатого уничтожить", который, собственно, и прославил Ливанова.
Сам актер признался, что любит разные жанры и ему интересно поработать с разными персонажами, но режиссеры не предлагают ему роли негодяев. "Наверное лицо у меня такое", – предположил Ливанов.
В свои 65 лет актер старается следить за собой. для него спорт это образ жизни. Он занимается боксом, различными единоборствами. "Для ежедневных занятий не нужен тренажерный зал. Боксерская груша висит и дома, и на даче", – отметил актер.
Жизнь здорово потрепала Игоря Ливанов. В 1987 году его жена Татьяна с их дочерью Ольгой трагически погибли – грузовой поезд с отказавшими тормозами протаранил пассажирский состав, в котором они находились. Сломленному горем Ливанову пришлось ехать на опознание, а потом хоронить любимых женщин.
В 2000-м Игорь получил настолько серьезную травму на съемках, что оказался парализованным. В это же время вторая жена Ирина объявила об уходе к актеру Сергею Безрукову. А в 2015 году сын Игоря и Ирины Андрей погиб пристранных обстоятельствах, по официальной версии – скоропостижно скончался у себя дома: пошел в ванну, поскользнулся, упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной.
Несмотря на такие сокрушительные удары, Ливанов не потерял вкуса к жизни. Он женился в третий раз. Ольга, которая младше его на 25 лет, родила ему двоих сыновей. "Мой оптимизм меня и спасает", – резюмировал Игорь Ливанов в беседе с журналистами .