В ноябре стартовала вторая ежегодная премия Headliner
года. С 1 ноября подать заявку на участие и побороться за ценные призы
может любой желающий. В 2018 году уже традиционно лидеров выберут в
пяти номинациях: Общественная деятельность и социальные проекты,
Культура и искусство, Наука, инновации, образование, Бизнес,
Спорт, здоровье, фитнес.
В ноябре стартовала вторая ежегодная премия "Headliner
года". С 1 ноября подать заявку на участие и побороться за ценные призы
может любой желающий. В 2018 году уже традиционно лидеров выберут в
пяти номинациях: "Общественная деятельность и социальные проекты",
"Культура и искусство", "Наука, инновации, образование", "Бизнес",
"Спорт, здоровье, фитнес".
Первая премия в 2017 году проходила в тех же номинациях. Заявку мог
подать любой желающий, при этом открытое голосование за претендентов
велось в социальных сетях. В 2018 году было подано более 1800 заявок, а
свои голоса за участников отдали порядка 112 тысяч человек.
В
2018 году при подведении итогов премии, как и в прошлом году, будут
рассматриваться личные достижения номинантов в сферах науки, искусства,
спорта, бизнеса и социальных проектов. Однако в этом году премия пройдет
гораздо более масштабно – с профессиональным экспертным советом,
состоящим из лидеров мнений в различных областях.
Так, выбирать победителей будут основатель проекта "Антирабство"
Алена Владимирская, обладательница титула "Мисс мира-2013" среди
девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова, директор по
бизнес-развитию школы Skyeng Александр Ларьяновский, руководитель направления Culture&Science Фонда Сколково Елена Пантелеева, победители премии прошлого года – бегун Александр Капер и руководитель проекта "Курилка Гутенберга", основательница "Маленькой фермы" Татьяна Вознесенская.
Ознакомиться с полным составом экспертного совета можно на сайте премии – award.head-liner.ru. Там же до 15 декабря 2018 года можно подать заявку на участие.
Номинировать можно как себя, так и своих друзей, знакомых – всех, кого вы считаете хэдлайнером
в той или иной области. Абсолютный победитель премии, названный
экспертным советом, получит главный приз в два миллиона рублей.
В
этом году помимо абсолютного победителя выберут еще несколько
лауреатов. Лидер народного голосования получит миллион рублей. Кроме
того, в каждой
номинации будет выбрано по два призера – отмеченные экспертным советом
получат по 200 тысяч рублей, а лидеры народного голосования – приз от
партнера.
"В
прошлом году мы учредили премию, в которой каждый мог себя
номинировать, поделиться своими успехами и достижениями, рассказать о
них миру. Номинантов оценивала интернет-среда, в этом году оценкой и
отбором победителей будет заниматься также и экспертное сообщество из
самых влиятельных людей в своей сфере. Уже сейчас более 60 человек
готовы бороться за звание хэдлайнера года", – отметил президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.
"Headliner года" – ежегодная премия, учрежденная застройщиком первого комплекса жилых небоскребов "Headliner".
Ее задача – поиск хедлайнеров – людей, которые являются носителями
яркой созидательной идеи, последовательны в ее реализации и стимулируют
развитие сообществ и прогресс в своей области.