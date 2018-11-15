В ноябре стартовала вторая ежегодная премия Headliner года. С 1 ноября подать заявку на участие и побороться за ценные призы может любой желающий. В 2018 году уже традиционно лидеров выберут в пяти номинациях: Общественная деятельность и социальные проекты, Культура и искусство, Наука, инновации, образование, Бизнес, Спорт, здоровье, фитнес.

В ноябре стартовала вторая ежегодная премия "Headlinerгода". С 1 ноября подать заявку на участие и побороться за ценные призыможет любой желающий. В 2018 году уже традиционно лидеров выберут впяти номинациях: "Общественная деятельность и социальные проекты","Культура и искусство", "Наука, инновации, образование", "Бизнес","Спорт, здоровье, фитнес".Первая премия в 2017 году проходила в тех же номинациях. Заявку могподать любой желающий, при этом открытое голосование за претендентоввелось в социальных сетях. В 2018 году было подано более 1800 заявок, асвои голоса за участников отдали порядка 112 тысяч человек.2018 году при подведении итогов премии, как и в прошлом году, будутрассматриваться личные достижения номинантов в сферах науки, искусства,спорта, бизнеса и социальных проектов. Однако в этом году премия пройдетгораздо более масштабно – с профессиональным экспертным советом,состоящим из лидеров мнений в различных областях.Так, выбирать победителей будут основатель проекта "Антирабство"Алена Владимирская, обладательница титула "Мисс мира-2013" средидевушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова, директор побизнес-развитию школы Skyeng Александр Ларьяновский, руководитель направления Culture&Science Фонда Сколково Елена Пантелеева, победители премии прошлого года – бегун Александр Капер и руководитель проекта "Курилка Гутенберга", основательница "Маленькой фермы" Татьяна Вознесенская.Ознакомиться с полным составом экспертного совета можно на сайте премии – award.head-liner.ru. Там же до 15 декабря 2018 года можно подать заявку на участие.Номинировать можно как себя, так и своих друзей, знакомых – всех, кого вы считаете хэдлайнеромв той или иной области. Абсолютный победитель премии, названныйэкспертным советом, получит главный приз в два миллиона рублей.этом году помимо абсолютного победителя выберут еще нескольколауреатов. Лидер народного голосования получит миллион рублей. Крометого, в каждойноминации будет выбрано по два призера – отмеченные экспертным советомполучат по 200 тысяч рублей, а лидеры народного голосования – приз отпартнера."Впрошлом году мы учредили премию, в которой каждый мог себяноминировать, поделиться своими успехами и достижениями, рассказать оних миру. Номинантов оценивала интернет-среда, в этом году оценкой иотбором победителей будет заниматься также и экспертное сообщество изсамых влиятельных людей в своей сфере. Уже сейчас более 60 человекготовы бороться за звание хэдлайнера года", – отметил президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий."Headliner года" – ежегодная премия, учрежденная застройщиком первого комплекса жилых небоскребов "Headliner".Ее задача – поиск хедлайнеров – людей, которые являются носителямияркой созидательной идеи, последовательны в ее реализации и стимулируютразвитие сообществ и прогресс в своей области.