Принц Уильм решил доказать, что разделяет интересы отца. В день 70-летия принца Чарльза герцог Кембриджский посетил настоящую ферму.
Принц Уильм решил доказать, что разделяет интересы отца. В день 70-летия принца Чарльза герцог Кембриджский посетил настоящую ферму.
В сельскохозяйственных угодьях знатному гостю показали скот. Принц Уильям был так впечатлен, что решил сфотографироваться с рыжими телочками.
"Его
непоколебимая приверженность сельским вопросам и сельской местности была для
меня большим вдохновением, и я стремлюсь подражать и учить своих детей", – сказал Уильям.
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