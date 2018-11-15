Принц Уильм решил доказать, что разделяет интересы отца. В день 70-летия принца Чарльза герцог Кембриджский посетил настоящую ферму.

Принц Уильм решил доказать, что разделяет интересы отца. В день 70-летия принца Чарльза герцог Кембриджский посетил настоящую ферму.В сельскохозяйственных угодьях знатному гостю показали скот. Принц Уильям был так впечатлен, что решил сфотографироваться с рыжими телочками."Егонепоколебимая приверженность сельским вопросам и сельской местности была дляменя большим вдохновением, и я стремлюсь подражать и учить своих детей", – сказал Уильям.Новость дополняется