15 ноября в России отмечается день призывника. В этот день по всей стране военные налаживают контакт с будущими призывниками. Почему важно служить в армии, сегодня рассказали и школьникам Владимира.

15 ноября в России отмечается день призывника. Всероссийский праздник учредили еще в 1992 году. В этот день по всей стране военные налаживают контакт с будущими призывниками. Почему важно служить в армии, сегодня рассказали и школьникам Владимира. Для военно-патриотического занятия выбрали кадетский класс 36 школы. Перед ребятами выступили сотрудники военкомата, глава администрации Фрунзенского района и военные, которые прошли контрактную службу. Ученики кадетского класса заверили, что хотят связать свою жизнь с военной карьерой.Дмитрий Чикунов, сотрудник отдела военного комиссариата по Октябрьскому и Фрунзенскому районам г. Владимира: "Ребята такие, как в кадетских классах, процентов 70 поступает в военные училища. Они более подготовленные и дисциплинированные, по состоянию здоровья хорошие. С этой школы в данный момент подавали в военное училище 10 заявлений, а поступили 8. 2 завалились, по состоянию здоровья не прошли. Так, в принципе, в каждых школах мы стараемся это проводить. Ведем плотное общение с преподавателями ОБЖ".Александр Борисов, ученик школы № 36: "Я хочу поступать в ракетные войска стратегического назначения. Главное, наверно то, что это перспективно для нашей страны, ну и высокооплачиваемая должность. Не очень просто туда поступить. Но если ты себя подготовишь, тебе будет легче. Я встаю с утра, бегаю и подтягиваюсь. А также готовлюсь к ЕГЭ".