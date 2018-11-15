Киберспорт набирает обороты, и ты можешь статью частью этого! Прием заявок на участие в конкурсе Ты —КиберкOMENтатор продолжается.

Киберспорт набирает обороты, и ты можешь статью частью этого! Прием заявок на участие в конкурсе "Ты — КиберкOMENтатор" продолжается.Напоминаем, что игровой портал Gmbox.ru в партнерстве с Omen by HP, а также при поддержке телеканалов "Е" и "Т24", проводит масштабный конкурс "Ты — КиберкOMENтатор", в котором свое ораторское мастерство проверят фанаты таких дисциплин как Dota 2, CS:GO, LoL и FIFA. Участники смогут выиграть тематические призы: гарнитуру Omen HP и игровой монитор Omen HP. Главный же приз – 50 тысяч рублей – получат победители конкурса в каждой игровой дисциплине.Согласно обновленным срокам, 1-й этап под названием "КиберкOMENтатор" проходит в период с 06 октября по 20 ноября 2018 года. К первому этапу конкурса допускаются все желающие, соответствующие требованиям конкурса. В соответствии с заданием участникам нужно выбрать дисциплину на сайте и записать свой комментарий к предложенному ролику по выбранной дисциплине.Во второй этап перейдут 50% участников первого этапа – половину из них в каждой дисциплине определяет жюри, половина отбирается автоматически из лидеров по рейтингу зрительских оценок.