Круглая дата. Владимирское областное объединение профсоюзов отмечает 70-летний юбилей. Помимо торжественного мероприятия к праздничному событию приурочили подписание соглашения о сотрудничестве с профсоюзами Луганской и Донецкой народных республик. Каким опытом руководители наших профобъединений могут поделиться с коллегами и какой вектор в развитии регионального профсоюзного движения обозначил губернатор, расскажем далее.

Круглая дата. Владимирское областное объединение профсоюзов отмечает 70-летний юбилей. Помимо торжественного мероприятия к праздничному событию приурочили подписание соглашения о сотрудничестве с профсоюзами Луганской и Донецкой народных республик. Каким опытом руководители наших профобъединений могут поделиться с коллегами и какой вектор в развитии регионального профсоюзного движения обозначил губернатор, расскажем далее.Вот уже 70 лет они защищают социальные и гражданские права человека труда. Владимирское региональное объединение профсоюзов – самая крупная некоммерческая организация в области. В её состав входит более ста тысяч человек.10 процентов из них работает в Коврове, на заводе имени Дегтярёва. Ежемесячно трудящиеся отчисляют 1 процент своей зарплаты в пользу членских взносов. Деньги небольшие, зато полная защищённость.Владимир Мохов, председатель первичной профсоюзной организации ЗИД (г. Ковров): "Мы сохранили социальную сферу, у нас пионерский лагерь, у нас профилакторий работает, туристическая база".В рамках торжественного мероприятия руководителей отраслевых, первичных, городских и районных профсоюзов наградили. Каждый из них внёс весомую лепту в развитие регионального объединения профсоюзов. Причём работают наши профсоюзы на благо трудящихся всей страны.Галина Келехсаева, зам. председателя Федерации независимых профсоюзов России: "Последний раз речь шла о пенсионной реформе. Владимирские профсоюзы свои предложения присылали, и они были учтены, когда состоялись переговоры с Путиным, они вошли в пакет наших предложений. Из 16 предложений, которые поступили от профсоюзов, 13 было принято".Отметило работу профсоюзных объединений и руководство области. Причём объединения, выступающие за защиту прав трудящихся, не дают скучать ни исполнительной, ни законодательной власти.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "Объединение профсоюзов совместно с администрацией области проводит работу по совершенствованию системы оплаты труда. Мы стараемся и будем продолжать эту работу, чтобы находить новые подходы по повышению уровня зарплат во Владимирской области, причём и в бюджетной сфере и во всех сферах экономики".Владимир Киселёв председатель ЗакСобрания области: "ЗакСобрание тесно сотрудничает с профсоюзами. Мы при принятии законов советуемся по различным направлениям развития экономики социальной сферы с нашими профсоюзами. Я люблю бывать в трудовых коллективах, с удовольствием бываю в профсоюзных организациях, со многими из вас мы постоянно встречаемся".Иностранные инвесторы должны брать пример и создавать профсоюзы на своих предприятиях, которые строят в нашей области. Такой наказ дал губернатор. Опыт в решении данного вопроса имеется. Вот только работать в этом направлении ещё предстоит много.Надежда Сухарникова, руководитель областного объединения профсоюзов: "У нас такие примеры были. В Гороховце турки стекольное производство. У нас там был профсоюз. Да, они к этому инертно подходили, но нарушения законодательства там было очень большое, поэтому мы будем это приветствовать, и это с юридической точки зрения допустимо".Сегодня в гостях у владимирских защитников прав трудящихся коллеги из профсоюзов Луганской и Донецкой народных республик. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Цель - повышение уровня экономической и социальной защищённости работников. Инициатива создания и подписания документ принадлежала гостям. Их профсоюзы ещё молодые: первоначальные задачи они решили, теперь надо опыт перенимать.Андрей Уразгильдеев, зам. председателя федерации профсоюзов ЛНР: "Первые задачи, которые стояли перед нами, это мобилизация. Мы должны были защищать нашу Родину, и мы это сделали. Мы не допустили ни фашистов, ни нацистов и других представителей коричневой чумы на нашу территорию. Мы этим гордимся".Вопросов и обращений, касаемых социальной защищённости у членов профсоюзов народных республик куда больше, чем в нашей области. Несколько ключевых решений приняли и на сегодняшней встрече. Например, стороны договорились, что дети трудящихся ЛНР и ДНР будут отдыхать в санаториях 33-го региона.