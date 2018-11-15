Президент России Владимир Путин сообщил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Президент России Владимир Путин сообщил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20 в Буэнос-Айресе. По его словам, американская сторона также ведет соответствующую подготовку в этом направлении."Посмотрим, что получится. Нам действительно есть, о чем поговорить", — сказал Владимир Путин.Отвечая на вопрос "Интерфакса", могут ли санкции США сказаться на подготовке встречи в Аргентине, глава государства признал, что "любые недружественные шаги так или иначе отражаются на графике работы, на графике наших встреч".Саммит G20 пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.