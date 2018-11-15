Российский президент подверг критике действия украинских властей в деле урегулирования ситуации на юго-востоке страны. Владимир Путин уверен, что нынешнее киевское руководство ничего не делает для установления мира в Донбассе.

Российский президентподверг критике действия украинских властей в деле урегулирования ситуации наюго-востоке страны. Владимир Путин уверен, что нынешнее киевское руководство ничегоне делает для установления мира в Донбассе.Главагосударства дал понять украинским властям, что они не способны напрофессиональное управление страной. "Пока такие люди будут у властив Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросана этих территориях. Но мы, тем не менее, считаем, что другого путинет, все равно придется договариваться", – сказал Путин на пресс-конференциив Сингапуре.По словам президента,нынешняя украинская администрация до сих пор не проявила даже желаниявыполнять минские соглашения. "Все ждут какого-то исполнения минскихдоговоренностей от России, а то, что киевские власти ничегоне делают, это предпочитает никто не замечать", – заявилпрезидент.Он такжеобратился к европейцам и американцам, которые раскритиковали недавнее выборы вДНР и ЛНР. Путин призвал в первую очередь осудить политически мотивированныеубийства в этих республиках.Несмотряна жесткие заявления в адрес украинских властей, российский президент отметил,что Кремль будет уважать выбор народа Украины и намеренработать с любым новым руководством этой страны. "В любом случае, мы будемуважать выбор украинского народа, будем работать со всеми", – сказалроссийский лидер.Президентскиевыборы на Украине пройдут в марте 2019 года. Действующий президентПетр Порошенко пока не определился насчет участия в них, зато о своем намерении занять пост президента ужезаявляли лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и сидящая вукраинском СИЗО по обвинения в подготовке теракта в Верховной раде, депутатНадежда Савченко. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцевостается Тимошенко.