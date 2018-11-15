Российский президент
подверг критике действия украинских властей в деле урегулирования ситуации на
юго-востоке страны. Владимир Путин уверен, что нынешнее киевское руководство ничего
не делает для установления мира в Донбассе.
Российский президент
подверг критике действия украинских властей в деле урегулирования ситуации на
юго-востоке страны. Владимир Путин уверен, что нынешнее киевское руководство ничего
не делает для установления мира в Донбассе.
Глава
государства дал понять украинским властям, что они не способны на
профессиональное управление страной. "Пока такие люди будут у власти
в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопроса
на этих территориях. Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути
нет, все равно придется договариваться", – сказал Путин на пресс-конференции
в Сингапуре.
По словам президента,
нынешняя украинская администрация до сих пор не проявила даже желания
выполнять минские соглашения. "Все ждут какого-то исполнения минских
договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего
не делают, это предпочитает никто не замечать", – заявил
президент.
Он также
обратился к европейцам и американцам, которые раскритиковали недавнее выборы в
ДНР и ЛНР. Путин призвал в первую очередь осудить политически мотивированные
убийства в этих республиках.
Несмотря
на жесткие заявления в адрес украинских властей, российский президент отметил,
что Кремль будет уважать выбор народа Украины и намерен
работать с любым новым руководством этой страны. "В любом случае, мы будем
уважать выбор украинского народа, будем работать со всеми", – сказал
российский лидер.
Президентские
выборы на Украине пройдут в марте 2019 года. Действующий президент
Петр Порошенко пока не определился насчет участия в них, зато о своем намерении занять пост президента уже
заявляли лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и сидящая в
украинском СИЗО по обвинения в подготовке теракта в Верховной раде, депутат
Надежда Савченко. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев
остается Тимошенко.