В Великобритании из-за несогласия с соглашением по Brexit в отставку подали сразу три члена кабинета министров: министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара, министр по делам Brexit Доминик Рааб и министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей.

В Великобритании из-за несогласия с соглашением по Brexit в отставку подали сразу три министра.Первым сегодня о своем уходе объявил министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара. Затем об отставке сообщил министр по делам Brexit Доминик Рааб. В послании к премьер-министру Терезе Мэй он объяснил, что поддержать соглашение ему не позволяет совесть, передает "Интерфакс"."Во-первых, я считаю, что предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией несет очень серьезную угрозу территориальной целостности Соединенного Королевства. Во-вторых, я не могу поддержать соглашение, в рамках которого у ЕС остается право вето на возможность выхода Британии из ЕС", — указал Доминик Рааб.Следом в отставку подала министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, сообщает ТАСС. По ее словам, нынешний проект сделки с Брюсселем не соответствует тем критериям, которые первоначально ставила сама же Тереза Мэй.14 ноября кабинет министров Великобритании после пятичасового совещания поддержал проект соглашения по Brexit. Как заявила после этого премьер-министр Тереза Мэй, этот шаг позволит Лондону продвигаться дальше, а сам документ соответствует интересам всей Великобритании.Между тем лидер Палаты общин в "теневом" кабинете оппозиционной Лейбористской партии Джон Трикетт уверен, что Мэй уже растеряла весь свой авторитет и больше не способна выполнить обязательства по Brexit."Правительство разваливается. Эта так называемая сделка распадается у нас на глазах", — написал он на своей странице в Twitter.Он также пообещал, что его партия подготовит ряд поправок к документу перед тем, как он будет поставлен на голосование перед парламентом.