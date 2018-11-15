Очевидцы сняли на видел, как разгневанный мужчина бросил машину, взятую в каршеринговой компании, на проезжей части и пошел, раздеваясь, посредине внешней части Третьего транспортного кольца.

Очевидцы сняли на видел, как разгневанный мужчина бросил машину, взятую в каршеринговой компании, на проезжей части и пошел, раздеваясь, посредине внешней части Третьего транспортного кольца.На асфальт падала одежда раздраженного мужчины, а сам он с голой грудью упрямо шел вперед, не обращая внимания на холод и проезжающие машины. За ним шла его спутница и о чем-то просила, однако полуголый пешеход ругался и грубо просил от него отстать.О том, чем закончилась эта история, не сообщается.