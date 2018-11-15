Минимальный возраст для получения разрешения на охотничье оружие необходимо повысить с 18 до 21 года, заявил заместитель главы Росгвардии Сергей Лебедев. Это идею поддерживают и депутаты Госдумы, и специалисты.

Минимальный возраст для получения разрешения на охотничье оружие необходимо повысить с 18 до 21 года, заявил агентству "Интерфакс" заместитель главы Росгвардии Сергей Лебедев.Это идею поддерживают и депутаты Госдумы, и специалисты, и, конечно, Росгвардия, добавил он.О повышении минимального возраста впервые заговорили после трагедии в керченском политехническом колледже, где 18-летний студент Владислав Росляков, вооруженный помповым ружьем и взрывчаткой, устроил бойню. Тогда погибли 20 человек и еще около 50 получили ранения.Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что минимальный возраст владения оружием надо поднимать до 25 лет.