В Калининграде задержана, по подозрению в превышении полномочий, и.о. главного врача родильного дома.

В Калининграде задержана, по подозрению в превышении полномочий, и.о. главного врача родильного дома.Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону.Отмечается, что 5 ноября в роддом поступила женщина, которая на следующий день родила живого мальчика, который по медицинским показаниям нуждался в применении дорогостоящего лекарства.По данным СКР, главврач дала указание подчиненным сделать все, чтобы ребенок не выжил, объяснив свой поступок высокой стоимостью лекарства и ухудшением показателей медицинской статистики о смертности новорожденных.6 ноября новорожденный скончался, после чего заведующая родильным домом приказала внести в историю родов фальшивые сведения, что смерть мальчика наступила еще в утробе матери, и он якобы родился уже мертвым.В отношении и.о. главного врача заведения возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Женщина была задержана и допрошена, в ближайшее время СКР намерен решить вопрос об избрании ей меры пресечения.Для установления точной причины смерти новорожденного назначена судебно-медицинская экспертиза.Как уточнил "Интерфакс", младенцу не дали итальянское лекарство куросурф, которое снижает уровень смертности и осложнений от респираторных заболеваний у новорожденных. Отмечается, что препарат не является дефицитным и стоит в Калининграде от 15 до 24 тысяч рублей за флакон.