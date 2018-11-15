Криштиану Роналду ответили да. Звезда
португальского футбола обручился с испанской моделью Джорджиной Родригес,
невеста подбирает свадебный наряд.
Криштиану Роналду ответили "да". Звезда
португальского футбола обручился с испанской моделью Джорджиной Родригес,
невеста подбирает свадебный наряд.
Еще до начала чемпионата мира 2018 года СМИ с уверенностью
писали о том, что Роналду поведет под венец Джорджину сразу после мундиаля.
Португальский форвард и испанская модель давно вместе. 12 ноября 2017 года
Родригес родила футболисту дочь, которую назвали Аланой Мартиной.
У футболиста есть еще трое детей – 7-летний
Криштиану-младший и полуторагодовалые Ева и Матео. Все они родились от
суррогатных матерей, пишет британская Mirror.
Напомним, первой возлюбленной Роналду, о которой стало
известно прессе, была Жордана – сестра футболиста Марио Жардела. Позже
Криштиану закрутил роман с Джеммой Аткинсон – однако та бросила спортсмена
из-за его частых измен. У знаменитого футболиста был курортный роман с Пэрис
Хилтон, который продлился чуть больше месяца.
Самые длительные отношения у звезды футбола были с
супермоделью российского происхождения Ириной Шейк. Пара была вместе 5 лет, о
причинах расставания ни один из партнеров говорить так и не пожелал.
В Сети периодически появлялись слухи о нетрадиционной
сексуальной ориентации звезды футбола. Пищу для них поставлял сам Роналду. Так,
в одном из матчей с "Атлетико" полузащитник Коке назвал Криштиану
геем. Роналду не стал этого отрицать – а уточнил, что он очень богатый гей. Большинство
фанатов восприняли слова футболиста как шутку. Но некоторые решили, что это был
спонтанный каминг-аут. Тем более, что португальца не раз видели отдыхающим на
яхте в обществе мускулистых загорелых парней.