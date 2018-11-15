Криштиану Роналду ответили да. Звезда португальского футбола обручился с испанской моделью Джорджиной Родригес, невеста подбирает свадебный наряд.

Криштиану Роналду ответили "да". Звездапортугальского футбола обручился с испанской моделью Джорджиной Родригес,невеста подбирает свадебный наряд.Еще до начала чемпионата мира 2018 года СМИ с уверенностьюписали о том, что Роналду поведет под венец Джорджину сразу после мундиаля.Португальский форвард и испанская модель давно вместе. 12 ноября 2017 годаРодригес родила футболисту дочь, которую назвали Аланой Мартиной.У футболиста есть еще трое детей – 7-летнийКриштиану-младший и полуторагодовалые Ева и Матео. Все они родились отсуррогатных матерей, пишет британская Mirror.Напомним, первой возлюбленной Роналду, о которой сталоизвестно прессе, была Жордана – сестра футболиста Марио Жардела. ПозжеКриштиану закрутил роман с Джеммой Аткинсон – однако та бросила спортсменаиз-за его частых измен. У знаменитого футболиста был курортный роман с ПэрисХилтон, который продлился чуть больше месяца.Самые длительные отношения у звезды футбола были ссупермоделью российского происхождения Ириной Шейк. Пара была вместе 5 лет, опричинах расставания ни один из партнеров говорить так и не пожелал.В Сети периодически появлялись слухи о нетрадиционнойсексуальной ориентации звезды футбола. Пищу для них поставлял сам Роналду. Так,в одном из матчей с "Атлетико" полузащитник Коке назвал Криштианугеем. Роналду не стал этого отрицать – а уточнил, что он очень богатый гей. Большинствофанатов восприняли слова футболиста как шутку. Но некоторые решили, что это былспонтанный каминг-аут. Тем более, что португальца не раз видели отдыхающим наяхте в обществе мускулистых загорелых парней.