15.11.2018

2018-11-15 12:46:01

Российская актриса умерла в возрасте 90 лет

Скончалась актриса Рауза Хайретдинова. Ей было 90 лет, передает Причина смерти артистки не называется. Гражданская панихида 16 ноября в здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.



Рауза Хайретдинова в 1970 году была удостоена звания народной артистки Татарской АССР. В 1979 году стала заслуженной артисткой России. Всю свою жизнь она проработала в труппе Татарского академического театра.