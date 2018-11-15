В 2018 году на вооружение российской армии поступили около 4 тысяч разных боевых машин. Большая часть – автомобили: всего примерно 3 тысячи единиц. Кроме них в войска передали свыше 180 танков, 300 боевых машин пехоты и 250 бронетранспортеров.

В 2018 году на вооружение российской армии поступили около 4 тысяч разных боевых машин. Большая часть – автомобили: всего примерно 3 тысячи единиц. Кроме них в войска передали свыше 180 танков, 300 боевых машин пехоты и 250 бронетранспортеров, пишет агентство ТАСС со ссылкой на начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны Александра Шевченко.Также он уточнил, что в 2018 году доля новой бронетехники в войсках достигла 31%, что на 3% больше, чем в 2017 году. Число новых автомобилей выросло с 54% до 59%. Боевых машин, которые находятся в постоянной боевой готовности, то есть заправлены и вооружены, тоже стало больше – 59%.Сейчас в российскую армию поступают в основном танки Т-72 в модификации Б3. Как утверждает производитель, это абсолютно новая машина. На нее установили новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил.Кроме того, обновили электронику: систему управления огнем, тепловизионный прицел, автомат сопровождения целей. Защищает Т-72Б3 комплексом последнего поколения "Реликт". Он способен остановить кумулятивный снаряд, который пробивает до 1000 миллиметров брони.