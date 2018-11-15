Сейчас в центре временного содержания ожидают «ссылки домой» еще 60 мигрантов
Сейчас в центре временного содержания ожидают «ссылки домой» еще 60 мигрантов
С начала этого года сотрудники регионального Управления Федеральной службы судебных приставов препроводили до пункта пропуска через Государственную границу России 298 иностранцев. Каждый, кого выдворили, жили в области нелегально.
Сейчас в центре временного содержания ожидают «ссылки домой» еще 60 мигрантов, в отношении которых судебные решения еще не вступили в законную силу, либо у них нет документов, удостоверяющие личность.
Каждому из «нелегалов» запретят въезд на территорию страны в течение 5 лет. За попытку вернуться в Россию нарушителям грозит уголовная ответственность.