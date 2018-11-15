Сейчас в центре временного содержания ожидают «ссылки домой» еще 60 мигрантов

Сейчас в центре временного содержания ожидают «ссылки домой» еще 60 мигрантовС начала этого года сотрудники регионального Управления Федеральной службы судебных приставов препроводили до пункта пропуска через Государственную границу России 298 иностранцев. Каждый, кого выдворили, жили в области нелегально.Сейчас в центре временного содержания ожидают «ссылки домой» еще 60 мигрантов, в отношении которых судебные решения еще не вступили в законную силу, либо у них нет документов, удостоверяющие личность.Каждому из «нелегалов» запретят въезд на территорию страны в течение 5 лет. За попытку вернуться в Россию нарушителям грозит уголовная ответственность.