На российском топливном рынке важно сохранить рыночное ценообразование, но при этом до 31 марта должны быть выработаны решения по его стабилизации. Так считает глава Роснефти Игорь Сечин.

На российском топливном рынке важно сохранить рыночное ценообразование, но при этом до 31 марта должны быть выработаны решения по его стабилизации. Так считает глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Универсальные решения должны быть связаны с плавающим акцизом, с переносом акциза с НПЗ на колонку, что позволит и бороться с контрафактом, и перевести этот налог на потребителя, а не на заводы", — приводит слова Сечина телеканал "Россия 24".Глава "Роснефти" также отметил, что универсальные решения должны быть связаны с "плавающим" акцизом, с его переносом с нефтеперерабатывающих предприятий на заправочные станции. Это в первую очередь позволит бороться с контрафактом и перераспределить налоговую нагрузку.И еще один важный момент по мнению Сечина — реализация предложения по распределению справедливой нагрузки на добывающие компании по обеспечению внутреннего рынка. Каждая нефтяная компания должна направлять на нефтепереработку определенный объем добываемого сырья.