В первый же день чемпионата секретарь Общественного совета при УВД по ТиНАО, воспитанница школы «Самбо70» Яна Костенко одержала блистательную победу...

С 9 по 11 ноября в Бухаресте (Румыния) прошел Чемпионат мира по самбо, на котором нашу страну представляли воспитанники Центра спорта и образования Самбо-70». В первый же день чемпионата секретарь Общественного совета при УВД по ТиНАО, воспитанница школы «Самбо70» Яна Костенко одержала блистательную победу и стала обладательницей титула четырехкратной чемпионки мира по боевому самбо в весовой категории до 60 кг и завоевала первую золотую медаль первого дня.Яна Костенко родилась 09 сентября 1987 года в г. Находка Приморского края. Будучи еще 5-летней малышкой Яна пришла в этот боевой вид спорта, с которым в дальнейшем тесно связала свою жизнь и профессиональную деятельность. Уже студенткой, живя во Владивостоке, тренировалась в Центре спортивной подготовки женских единоборств, позже, являясь воспитанницей Центра спорта и образования Самбо-70» и входя в состав российской сборной по боевому самбо неоднократно представляла нашу страну на чемпионатах Европы и Мира, где одерживала блестящие победы. В настоящее время Яна Костенко четырёхкратная чемпионка мира (2012, 2013, 2016, 2018), призёр чемпионата Европы (2012), чемпионка европейских игр 2015 года. Заслуженный мастер спорта России.На проходивший в Румынии чемпионат по боевому самбо трехкратная чемпионка мира Яна Костенко вернулась спустя два года после восстановления от травмы. В первых двух схватках Яна одержала досрочные победы – сначала болевым была повержена испанская самбистка, а затем досрочно Яна обыграла представительницу сборной Монголии со счетом 8:0. В полуфинале Яне Костенко предстояло встретиться со своей многолетней основной соперницей из Белоруссии - Екатериной Прокопенко. В итоге счет 1:0 в пользу Костенко. Выход в финал, где Яну ждала украинская самбистка Анастасия Шевченко. В итоге Яна Костенко оказалась сильнее Анастасии и одержала победу со счетом 1:0.«Это был мой шестой чемпионат мира и четвертое золото. Не берусь загадывать, буду ли я выступать в дальнейшем, на следующем мировом первенстве. Но эта победа стала для меня особенная – это знак благодарности и уважения моему тренеру, а также руководителям школы «Самбо-70» Ренату Лайшеву и Сергею Соломатину. Они поддержали меня в тяжелый момент моей жизни, когда я получила серьезную травму. А еще я знаю, что чемпионат смотрит моя мама, сейчас она плачет от гордости за меня» - сказала после окончания финала Яна Костенко.Руководство и личный состав УВД по ТиНАО от всего сердца поздравляют секретаря Общественного совета, четырёхкратную чемпионку мира по боевому самбо Яну Костенку с победой и гордятся ей.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999) 010-51-79