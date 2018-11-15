Гастрольный тур Не молчи Алсу начала с исторической родины и посвятила его 20-летию творческой деятельности. А после концерта на Татнефть-Арене в Казани певица выступила на главной сцене страны – в Кремлевском дворце. Перед выступлением с Заслуженной артисткой России встретился корреспондент Дни.Ру.

Гастрольный тур "Не молчи" Алсу начала с исторической родины и посвятила его 20-летию творческой деятельности. А после концерта на "Татнефть-Арене" в Казани певица выступила на главной сцене страны – в Кремлевском дворце. Перед выступлением с Заслуженной артисткой России встретился корреспондент "Дни.Ру".После выхода из декрета (в августе 2016 года в израильской клинике "Ихилов" певица родила сына Рафаэля) певица хотя и появлялась на сборных концертах, но сольно не выступала. Поэтому было интересно посмотреть, не утратила ли она былой формы и как вокально выросла за это время.И Алсу не разочаровала. На протяжении полугода команда из 100 человек готовила это великолепное шоу с дуэтами, посвящениями, премьерами и стильными аранжировками известных хитов. Правда, костюмы пришлось перешивать несколько раз – певица стремительно худела из-за стресса и напряженного репетиционного графика. Дочери артистки – 12-летняя Сафина и 10-летняя Микелла – в этот вечер тоже вышла на сцену. Цветов и оваций они получили едва ли не больше знаменитой мамы.В зале присутствовали самые родные для Алсу люди. Среди них и любимый супруг – бизнесмен Ян Абрамов. Ходили странные слухи, что якобы он не очень хочет, чтобы Алсу занималась эстрадной карьерой, а не семьей. Мол, именно поэтому она выступает редко. Но певица поспешила опровергнуть эту ерунду."Меня про это часто спрашивают, но я не знаю, почему, – призналась звезда. – Наоборот мы с моим мужем познакомились и сошлись именно на почве музыки, ведь он очень музыкальный человек – сам пишет песни и прекрасно разбирается в стилях, жанрах, мы часами можем обсуждать песни! Это одно из тех качеств, за которые я его полюбила. А на прошлой моей программе Ян являлся генеральным продюсером и был вовлечен во все творческие процессы – от аранжировок до продакшена. Он поддерживает меня на 100 процентов и является тем человеком, с которым я всегда советуюсь".