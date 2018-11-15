Президент Украины может быть причастен к убийству своего родного брата. Михаил Порошенко погиб в 1997 году на Кипре при весьма странных обстоятельствах, до сих пор неизвестно – утонул он или разбился в автомобильной аварии.

Президент Украины может быть причастен к убийству своегородного брата. Михаил Порошенко погиб в 1997 году на Кипре при весьма странных обстоятельствах,до сих пор неизвестно – утонул он или разбился в автомобильной аварии.О том, что Петр Порошенко до прихода во власть был тесносвязан с криминальными структурами, известно давно. По некоторым данным, первыешальные деньги он заработал в Одесской области, где орудовала преступная группировка авторитета Стояна(Георгия Стоянова). С ней Порошенко связался благодаря своему отцу.В шальные 90-е (на Украине они были покруче, чем в России) семьяПорошенко занималась безналоговым бизнесом и перегоняла серые машины из Европы.Ежемесячные доходы в несколько десятков миллионов долларов делились пополаммежду бандитами и высшими чинами украинского правительства. Говорят,что на счету группировки были и заказные убийства.ПублицистКонстантин Долгов утверждает, что Петр Порошенко может быть причастен кзагадочной гибели своего старшего брата Михаила. Об этом журналист заявил 15ноября в программе "Открытый эфир" на телеканале "Звезда".Если верить Долгову,который провел собственноерасследование, то у него имеются копии документов, проливающие свет накриминальное прошлое нынешнего президента Украины.Согласноэтим бумагам, Петр Порошенко и некий Петр Мадан возглавляли ОПГ в Молдавии,которая незаконными методами якобы присваивала себе акции крупных предприятий встране. В отношении организованной преступной группы было возбуждено четыреуголовных дела.Старший брат Петра Порошенко Михаил, по утверждениямДолгова, также был причастен к деятельности этой банды. Но в 1997 году МихаилПорошенко погиб при загадочных обстоятельствах. В справке МВД Румынии, копиякоторой попала в руки Долгову, говорится, что старший брат украинского лидераутонул на Кипре во время купания.А причиной этого могло быть банальное убийство. Какутверждает публицист, между братьями начали возникать трения: они не поделили большие деньги, накопленные в результате махинаций.О молодых годах президентаПорошенко сегодня известен только официоз, на сайтах госструктур опубликована тщательноотлакированная биография. Учился на "отлично", торговал какао-бобами,купил кондитерские заводы, выпускал шоколад и конфеты, пошел в политику, сталпрезидентом. Практически идеальный гражданин и ни чем не запятнанный политик.Но в Сети можно найти много фактов, как подтвержденных, таки на уровне домыслов, говорящих о том, что Петр Алексеевич засветился вдеятельности криминальных структур, а когда в начале нулевых пришел во власть,всячески способствовал организации серых схем в бизнесе и помогал своим бывшимкомпаньонам.Да и будучи президентом, Порошенко не раз выслушивал отсвоих политических оппонентов обвинения в коррупции и других преступлениях.Достаточно сказать, что, вопреки своим же обещаниям, он не продалпринадлежавший ему бизнес, а продолжает и сейчас управлять миллиарднымиактивами и получать высокие прибыли.Наверное, всю правду о деятельности президента Украины мирузнает после его ухода с высокого поста. А случиться это может даже домартовских выборов – ситуация в управляемой им стране скатывается в неуправляемоерусло. Сотни тысяч украинцев мерзнут в своих квартирах из-за полного провала подготовкик отопительному сезону, а на улицах некоторых городов уже жгут покрышки иготовятся к новому майдану.