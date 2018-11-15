Президент Украины может быть причастен к убийству своего
родного брата. Михаил Порошенко погиб в 1997 году на Кипре при весьма странных обстоятельствах,
до сих пор неизвестно – утонул он или разбился в автомобильной аварии.
Президент Украины может быть причастен к убийству своего
родного брата. Михаил Порошенко погиб в 1997 году на Кипре при весьма странных обстоятельствах,
до сих пор неизвестно – утонул он или разбился в автомобильной аварии.
О том, что Петр Порошенко до прихода во власть был тесно
связан с криминальными структурами, известно давно. По некоторым данным, первые
шальные деньги он заработал в Одесской области, где орудовала преступная группировка авторитета Стояна
(Георгия Стоянова). С ней Порошенко связался благодаря своему отцу.
В шальные 90-е (на Украине они были покруче, чем в России) семья
Порошенко занималась безналоговым бизнесом и перегоняла серые машины из Европы.
Ежемесячные доходы в несколько десятков миллионов долларов делились пополам
между бандитами и высшими чинами украинского правительства. Говорят,
что на счету группировки были и заказные убийства.
Публицист
Константин Долгов утверждает, что Петр Порошенко может быть причастен к
загадочной гибели своего старшего брата Михаила. Об этом журналист заявил 15
ноября в программе "Открытый эфир" на телеканале "Звезда".
Если верить Долгову,
который провел собственное
расследование, то у него имеются копии документов, проливающие свет на
криминальное прошлое нынешнего президента Украины.
Согласно
этим бумагам, Петр Порошенко и некий Петр Мадан возглавляли ОПГ в Молдавии,
которая незаконными методами якобы присваивала себе акции крупных предприятий в
стране. В отношении организованной преступной группы было возбуждено четыре
уголовных дела.
Старший брат Петра Порошенко Михаил, по утверждениям
Долгова, также был причастен к деятельности этой банды. Но в 1997 году Михаил
Порошенко погиб при загадочных обстоятельствах. В справке МВД Румынии, копия
которой попала в руки Долгову, говорится, что старший брат украинского лидера
утонул на Кипре во время купания.
А причиной этого могло быть банальное убийство. Как
утверждает публицист, между братьями начали возникать трения: они не поделили большие деньги, накопленные в результате махинаций.
О молодых годах президента
Порошенко сегодня известен только официоз, на сайтах госструктур опубликована тщательно
отлакированная биография. Учился на "отлично", торговал какао-бобами,
купил кондитерские заводы, выпускал шоколад и конфеты, пошел в политику, стал
президентом. Практически идеальный гражданин и ни чем не запятнанный политик.
Но в Сети можно найти много фактов, как подтвержденных, так
и на уровне домыслов, говорящих о том, что Петр Алексеевич засветился в
деятельности криминальных структур, а когда в начале нулевых пришел во власть,
всячески способствовал организации серых схем в бизнесе и помогал своим бывшим
компаньонам.
Да и будучи президентом, Порошенко не раз выслушивал от
своих политических оппонентов обвинения в коррупции и других преступлениях.
Достаточно сказать, что, вопреки своим же обещаниям, он не продал
принадлежавший ему бизнес, а продолжает и сейчас управлять миллиардными
активами и получать высокие прибыли.
Наверное, всю правду о деятельности президента Украины мир
узнает после его ухода с высокого поста. А случиться это может даже до
мартовских выборов – ситуация в управляемой им стране скатывается в неуправляемое
русло. Сотни тысяч украинцев мерзнут в своих квартирах из-за полного провала подготовки
к отопительному сезону, а на улицах некоторых городов уже жгут покрышки и
готовятся к новому майдану.