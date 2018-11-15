Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне близок к подписанию нового соглашения с клубом. После оформления сделки аргентинский специалист станет самым высокооплачиваемым сотрудником клуба из Мадрида.

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне близок к подписанию нового соглашения с клубом. После оформления сделки аргентинский специалист станет самым высокооплачиваемым сотрудником клуба из Мадрида.При этом срок и точная сумма нового договора не называется. Однако, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Marca, зарплата Симеоне будет больше, чем у французского полузащитника Антуана Гризманна, являющегося лидером "Атлетико". А его ежегодный доход равен 20 миллионам евро.Напомним, что Симеоне возглавляет "матрасников" с 2011 года. За время работы в столице Испании аргентинец единожды выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Также футболисты "Атлетико" дважды побеждали в Лиге Европы и еще дважды доходили до финала Лиги чемпионов.