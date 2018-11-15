Чтобы составить общее представление о здоровье пациента, медикам нужно знать ряд показателей, к примеру, его артериальное давление, индекс массы тела и так далее. Американские исследователи уверены, что в список подобных индикаторов здоровья следует включить ещё один – скорость ходьбы человека.

Стандартный осмотр врача, как известно, не обходится без ряда вопросов и измерений. Чтобы составить даже первичное и самое общее представление о здоровье пациента, медикам нужно знать ряд показателей, к примеру, уровень его артериального давления, индекс массы тела и так далее.Исследователи из Университета Южной Калифорнии уверены, что в список подобных "индикаторов здоровья" следует включить ещё один – скорость ходьбы человека.По словам Кристины Дьели-Конрайт (Christina Dieli-Conwright, специализируется на изучении физиологических механизмов, вызывающих рак), скорость ходьбы является хорошим прогностическим параметром. Этот показатель может многое рассказать медикам о состоянии здоровья человека и даже о наличии конкретных проблем.Ещё в 2011 году кардиохирурги предложили использовать данные о скорости ходьбы пациента, чтобы прогнозировать возникновение возможных проблем во время хирургических операций. Кроме того, другие исследования говорят о том, что этот же показатель может многое рассказать врачам о сердечно-сосудистых и когнитивных нарушениях у человека.Общее заключение, которое сделали специалисты на основе предыдущих работ, таково: чем выше привычный темп ходьбы человека, тем лучше его состояние здоровья и ниже риск преждевременной смерти.Однако этот показатель пока что не используется во врачебной практике, поскольку у учёных недостаточно данных для его интерпретации.Команда Дьели-Конрайт изучала, как физические упражнения могут повлиять на показатели здоровья пациенток, которые перенесли рак молочной железы. Медики среди прочего фиксировали скорость ходьбы участниц исследования."Идея заключается в том, что при ухудшении состояния здоровья, будь то онкология или другое заболевание, пациенты теряют силы, и это влияет на способность передвигаться. Представьте человека, который физически не слишком активен. На него химиотерапия, которая приковывает к постели, окажет наибольшее влияние", — поясняет исследовательница в пресс-релизе.В данном случае речь идёт не только о том, что пациент будет затрачивать больше времени на преодоление привычного маршрута, скажем, до уборной. Многие пациенты после операции или курса лекарств едва ли способны подняться с постели, продолжает Дьели-Конрайт.Она предположила, что спрогнозировать подобные эффекты от лечения как раз помогает скорость передвижения.Наблюдения подтвердили эту версию. Те пациенты, которые привыкли передвигаться быстрее других, теряли меньше сил во время лечения. Это способствовало улучшению результатов терапии и более быстрому восстановлению здоровья.Впрочем, специалисты отмечают, что вряд ли намеренное ускорение привычного для человека темпа ходьбы поможет ему избежать болезней. Во всяком случае, доказательств этому пока нет.Пока что речь идёт лишь о том, что, если комфортный темп ходьбы человека снижается, это может свидетельствовать об ухудшении состояния здоровья.Исследования в этой сфере продолжатся, и не исключено, что в будущем вопрос о скорости ходьбы действительно войдёт в стандартную медицинскую анкету.Кроме того, есть предположение, что скорость ходьбы может помочь в определении биологического возраста человека. Последний, напомним, может отличаться от возраста по паспорту и служить важным маркером здоровья.К слову, ранее томские учёные объяснили, как анализ видеозаписи походки пациента поможет в постановке диагноза.Также авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о хитрости, которая поможет худеть во время ходьбы.