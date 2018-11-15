Женщина сообщила, что в магазин зашел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, похитил из кассы денежные средства...

«Сотрудники ОУР УВД по ЦАО задержали 37-летнего ранее судимого приезжего, подозреваемого в разбое», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении в одном из столичных магазинов на Земляном валу. Женщина, работающая продавцом-кассиром сообщила, что в магазин зашел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, похитил из кассы денежные средства, после чего скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Кастанаевской улице.По данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60