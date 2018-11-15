Подозреваемый сообщил,что для оформления ипотечного кредита под залог имущества, необходимо заключить договор купли-продажи квартиры пенсионера...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали 39-летнего приезжего, завладевшего квартирой пенсионера путем мошенничества.В отдел полиции обратился 65-летний мужчина. Он рассказал, что предложил своему знакомому пожить у себя в квартире на 3-й Парковой улице. Через некоторое время мужчина сообщил пенсионеру, что планирует приобретение собственного жилья и ему нужно оформить московскую прописку. А также, для оформления ипотечного кредита под залог имущества, необходимо заключить договор купли-продажи квартиры пенсионера.Потерпевший согласился на условия своего знакомого, однако после подписания необходимых документов злоумышленник выгнал хозяина из квартиры. Материальный ущерб составил 6 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на 3-й Парковой улице.По данному факту Следственной частью СУ УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73