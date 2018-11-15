Полицейские рассказали учащимся об акции «Сообщи, где торгуют смертью», о том, куда можно обратиться в случае выявления фактов незаконного распространения наркотиков...

В рамках общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве организовано и проведено профилактическое мероприятие для учащихся Московского академического художественного лицея при Российской академии художеств.В начале мероприятия с приветственным словом выступил старший оперуполномоченный УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Виталий Загоровский. Он рассказал учащимся об акции «Сообщи, где торгуют смертью», о том, куда можно обратиться в случае выявления фактов незаконного распространения наркотиков и проинформировал ребят о правовых последствиях употребления запрещенных средств и веществ.Далее главный специалист-эксперт УНК ГУ МВД России по г. Москве Ирина Кутянова при участии волонтеров - студентов факультета психологии Российского государственного социального университета, провела семинар-тренинг.В рамках семинара-тренинга были организованы игры «ворвись-вырвись из круга», «паутина зависимости», посвященные последствиям употребления наркотиков.Затем участники разбились на четыре команды и нарисовали абстрактные портреты наркозависимого человека, после чего представители всех групп рассказали о своих рисунках - почему они изобразили те или иные черты, по их мнению свойственные для зависимых людей.В конце мероприятия участники высказали мнения о проблеме наркомании и её причинах и поблагодарили сотрудников полиции за интересный семинар-тренинг.УНК ГУ МВД России по г. Москве