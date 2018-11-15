Ольга Бузова пригласила в свою квартиру Андрея Малахова и съемочную группу Прямого эфира. Во время прогулки по жилью, которое одна из самых богатых женщин российского шоу-бизнеса пока еще снимает, она призналась, что готова стать матерью, но рожать не от кого.

Ольга Бузова пригласила в свою квартиру Андрея Малахова и съемочную группу "Прямого эфира". Во время прогулки по жилью, которое одна из самых богатых женщин российского шоу-бизнеса пока еще снимает, она призналась, что готова стать матерью.Правда, добавляет певица, для этого нужен мужчина, а с этим – проблемы. "Страна меня хочет, а мужчин вокруг себя я что-то не вижу", — жалуется Бузова и добавляет, что вокруг — только трусы. "Первый мужчина, который окажется без памперсов, завоюет мое сердце", — обещает Ольга.Во время экскурсии по ее квартире съемочная группа фиксирует отсутствие мужских тапок, но большое количество пива и колбасы в холодильнике.На стеллажах — огромное количество красивых туфель, в гардеробной — масса самых разнообразных нарядов, в ванной, как и положено, — джакузи, а на вешалке — подарок Филиппа Киркорова: банный халат с вышитым на нем портретом Бузовой и надписью "Superstar".Есть в квартире есть гримерная комната, полная костюмов, подарков от поклонников, портретов, писем и даже корон. А в спальне — много огромных плюшевых медведей и лесенка у кровати, чтобы ее маленькие собачки Ева и Челси могли легко забраться к своей хозяйке.Как представляет Бузова мужчину своей мечты? Чем не устроили те, кто встречался на жизненном пути до сих пор? За что отец Ольги обижается на дочь, и почему директор гимназии, где она училась, не пускает ее на порог? Программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" – о том, какими мечтами живет Ольга Бузова, и что готова предпринять, чтобы они стали реальностью.