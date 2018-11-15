Из незаконного оборота изъято почти полкилограмма марихуаны.

Сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району в ходе проведения рейдовых мероприятий, направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, задержаны 29-летний житель Суздаля и 21-летний уроженец одного из соседних регионов.У задержанных оперативниками были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с содержимым растительного происхождения, имеющим характерный запах. Заключением эксперта установлено, что изъятым является наркотическое средство «марихуана», общей массой 461 грамм.Задержанные пояснили, что запрещенные наркотические средства хранили для личного потребления.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере).