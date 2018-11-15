Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев накануне матча против России признался, что результаты российской команды являются заслугой ее нынешнего наставника Станислава Черчесова. Специалист отметил сильные стороны сборной России.

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев накануне матча против России признался, что результаты российской команды являются заслугой ее нынешнего наставника Станислава Черчесова. Специалист отметил сильные стороны сборной России."Россия играет предельно дисциплинировано, очень агрессивно и очень хорошо обороняется – это прежде всего заслуга тренера, — признается Лев, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Команда пережила определенные изменения и чрезвычайно быстро переключается в атаку, опасно контратакует, имеет быстрых игроков. Команда очень профессиональна, что для меня естественно, ведь Черчесов всегда был очень целеустремленным и дисциплинированным человеком".Напомним, что 15 ноября сборная России проведет контрольный матч против Германии. Игра состоится в немецком Лейпциге. Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.