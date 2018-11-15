Участницу телепроекта Дом-2 выгнали из эскорта за неподобающее поведение. Имя девушки не раскрывается.

Участницу телепроекта "Дом-2" выгнали из эскорта за неподобающее поведение. Имя девушки не раскрывается.Одна из бывших эскортниц рассказала, что звезда проекта "Дом-2" специально зарегистрировалась в секретном чате и связалась с менеджером для организации поездки в Дубай к принцу. Когда она прибыла в город, то перестала контролировать свое поведение. Все началось с того, что она стала обкрадывать своих соседок по номеру. Вскоре пострадавшие пожаловались менеджерам. Им возместили все средства, а девушке вынесли предупреждение.Однако на этом приключения участницы "Дома-2" не закончились. "Она продолжала вести безобразный образ жизни – курила марихуану, употребляла более сильные наркотики, пила, приставала к другим девушкам в сексуальном плане. Наконец ее отправили домой – за то, что за ужином, когда все кушали, она села рядом с принцем и начала его трогать ниже пояса", – поведала бывшая эскортница. Принц устал от выходок назойливой девушки и попросил ее покинуть Арабские Эмираты, передает "Московский комсомолец".Напомним, что недавно другая звезда шоу "Дом-2" Екатерина Скютте откровенно рассказала о том, что в прошлом занималась эскортом. "Я познакомилась с девчонкой, которая этим занималась, она мне все и рассказала. Я даже разместила свою анкету на каком-то сайте", – сказала она. Однако первый же клиент отказался от девушки из-за обилия татуировок на ее теле. С тех пор Екатерина решила покинуть сферу эскорта.