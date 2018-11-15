Украинская армия готовится атаковать Донбасс с помощью тяжелого оружия. К линии соприкосновения Украинские силовики перебросили установки залпового огня Град и три десятка пушек.

Украинскаяармия готовится атаковать Донбасс с помощью тяжелого оружия. К линиисоприкосновения Украинские силовики перебросили установки залпового огня "Град"и три десятка пушек.Такоевооружение запрещено использовать минскими соглашениями, но Киев, похоже, готовразвязать широкомасштабную войну на юго-востоке страны. 36 гаубиц, пушеки реактивных систем залпового огня "Град" переброшены к линиисоприкосновения, сообщил глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов."Нашейразведкой зафиксировано прибытие в район населенного пункта Калиново тяжелогоартиллерийского вооружения из состава бригадной артиллерийской группы 57-ймотопехотной бригады", – сказал Безсонов.Он обратился к международнымнаблюдателям ОБСЕ с требованием зафиксировать наличие запрещенногоминскими соглашениями вооружения вблизи линии соприкосновения, пишет РИАНовости.Украина началавоенную операцию в Донбассе в 2014 году и до сих пор обстреливает окраиныДонецка из минометов и стрелкового оружия. По некоторым данным, с начала такназываемой АТО на юго-востоке страны погибли более 10 тысяч человек.Практически каждый день из ДНР и ЛНР приходят новости об обстрелах жилых домови промышленных предприятий.При этом нипрезидент Петр Порошенко, ни Верховная рада ни на шаг не приблизились к выполнениюминских договоренностей. В свою очередь власти самопровозглашенных республик,не дожидаясь принятия решений в Киеве, 11 ноября сами провели выборы в органыместной власти в ДНР и ЛНР.