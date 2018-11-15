Украинская
армия готовится атаковать Донбасс с помощью тяжелого оружия. К линии
соприкосновения Украинские силовики перебросили установки залпового огня Град
и три десятка пушек.
Украинская
армия готовится атаковать Донбасс с помощью тяжелого оружия. К линии
соприкосновения Украинские силовики перебросили установки залпового огня "Град"
и три десятка пушек.
Такое
вооружение запрещено использовать минскими соглашениями, но Киев, похоже, готов
развязать широкомасштабную войну на юго-востоке страны. 36 гаубиц, пушек
и реактивных систем залпового огня "Град" переброшены к линии
соприкосновения, сообщил глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Нашей
разведкой зафиксировано прибытие в район населенного пункта Калиново тяжелого
артиллерийского вооружения из состава бригадной артиллерийской группы 57-й
мотопехотной бригады", – сказал Безсонов.
Он обратился к международным
наблюдателям ОБСЕ с требованием зафиксировать наличие запрещенного
минскими соглашениями вооружения вблизи линии соприкосновения, пишет РИА
Новости.
Украина начала
военную операцию в Донбассе в 2014 году и до сих пор обстреливает окраины
Донецка из минометов и стрелкового оружия. По некоторым данным, с начала так
называемой АТО на юго-востоке страны погибли более 10 тысяч человек.
Практически каждый день из ДНР и ЛНР приходят новости об обстрелах жилых домов
и промышленных предприятий.
При этом ни
президент Петр Порошенко, ни Верховная рада ни на шаг не приблизились к выполнению
минских договоренностей. В свою очередь власти самопровозглашенных республик,
не дожидаясь принятия решений в Киеве, 11 ноября сами провели выборы в органы
местной власти в ДНР и ЛНР.