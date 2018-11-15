УУР ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавших без вести малолетнего гражданина России и Франции Комбакаля Габриэля Рауля Виталия и его матери Макаровой Натальи Витальевны...

УУР ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавших без вести малолетнего гражданина России и Франции Комбакаля Габриэля Рауля Виталия, 15 января 2017 года рождения и его матери Макаровой Натальи Витальевны, 1 февраля 1986 года рождения, уроженки Чувашской АССР, которые 18 августа 2018 года с Казанского вокзала г. Москвы спустились на станцию метро «Комсомольская», после чего их местонахождение неизвестно.Приметы Макаровой Н.В.: на вид 30-40 лет, рост 170-180 см., европейской внешности, волосы темные.Особые приметы: ожог на левой рукеБыла одета: светлые шорты, черная футболка, черные ботинки.Приметы Комбакаля Г.Р.В.: на вид 2 года, рост 70-80 см, европейской внешности, волосы светлые, вьющиеся.УУР ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8-495-694-93-26, 8-495-694-91-08, 8-999-010-52-68, 8-966-068-10-00, 8-968-619-52-91 или «102».Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27