Драка, устроенная Екатериной Терешкович на программе Андрея Малахова, может иметь далеко идущие последствия. Один из гостей передачи - Андрей Разин – написал обращение в генпрокуратуру. А Минздраву предложили оценить вменяемость жены Солнцева.

Драка, устроенная Екатериной Терешкович на программе АндреяМалахова, может иметь далеко идущие последствия. Один из гостей передачи -Андрей Разин – написал обращение в генпрокуратуру. А Минздраву предложилиоценить вменяемость жены Солнцева.Побоище на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир",устроенное на днях женой Гогена Солнцева, вывело из себя Андрея Разина.Основатель "Ласкового мая" заподозрил наличие психическогозаболевания у 63-летней Екатерины Терешкович.Разин считает, что скандалистку необходимо привлечь кответу. Так что с просьбой оценить ее действия в "Прямом эфире" онобратился не только в Минздрав, но и в генпрокуратуру."Я отправил запрос министру здравоохранения РоссииВеронике Скворцовой о вменяемости этой гражданки. Одновременно я обратился кгенеральному прокурору России Юрию Чайке с заявлением о возбуждении уголовногодела по факту избиения 63-летней гражданкой Екатериной Терешкович двух человекна передаче Российского канала", – написал Разин в Instagram (орфография и пунктуацияоригинала – Прим. ред).Напомним, ранее Солнцев приревновал свою престарелуюсупругу, после скандала Екатерина ушла из дома. За время ее отсутствия Гогенуспел установить отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой, с которой до тогобыл не в ладах. Полине и Гогену удалось найти общий язык, и Давыдова решила помиритьмать и Солнцева.Однако Терешкович, в свою очередь, приревновала мужа. КогдаПолина появилась в студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась насобственную дочь с кулаками и выбила ей зуб. Тогда же у экспертов возникли сомненияв психическом здоровье Терешкович: они заметили, что после перенесенныхпластических операций она сильно изменилась – и не только внешне. А Солнцеву посоветовалибежать от такой жены.Теперь, если Минздрав и генпрокуратура серьезно отнесутся к обращениям Андрея Разина, Екатерине могут грозить серьезные неприятности – ведь она причинила телесные повреждения дочери. Основатель "Ласкового мая" в комментариях своему посту подчеркнул, что выбитый зуб он передал в прокуратуру – в качестве вещественного доказательства.