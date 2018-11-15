Не утихают страсти вокруг гибели популярного советского исполнителя Игоря Талькова. Певица Азиза призвала на помощь гадалок, и накануне Дни.ру узнали у известной ведуньи Саоны, как она видит обстоятельства смерти артиста. По мнению ясновидящей, Талькова сразила шальная пуля. Однако таролог Марианна Абравитова дала совершенно иное объяснение причинам трагедии.

Не утихают страсти вокруг гибелипопулярного советского исполнителя Игоря Талькова. Певица Азиза призвала напомощь гадалок, и накануне "Дни.ру" узнали у известной ведуньи Саоны, как онавидит обстоятельства смерти артиста. ,Талькова сразила шальная пуля. Однако дала совершенно иное объяснение причинам трагедии."Игорь Тальков не обладалангельским характером. В той трагической ситуации он выступил своего родазачинщиком. Я вижу, что Тальков и сам владел оружием, – рассказала "" медиум. – Спор произошел из-за денег, которые либо не были отданы вовремя, либоподелены неправильно. Шли разбирательства по этому вопросу. То есть суть, каквсегда, материальная".При этом Абравитова уверена, чтонастоящего убийцы нет в списке подозреваемых. "Мне карты показывают третьелицо, которое даже не фигурирует в расследовании. Причем, сам выстрел был спровоцированименно Тальковым. Мне идет информация, что для того неизвестного человека,который выстрелил в певца, это была самооборона", – сказала она.Таролог уверена, что разборкиначались из-за действий самого Талькова. "Все участники тех события – как огромныйклубок змей. И Игорь отнюдь не невинная жертва. Результат был прогнозируемый.Но скажу одно: Азиза, которой приписывали вину за смерть певца, в этомконфликте не виновата вообще".Напомним, Следственный комитет России 13 ноября возобновил расследование . Это произошло после того, как в деле появился новый потерпевший – после смерти матери музыканта этот статус получила его вдова Татьяна. Она и обратилась в правоохранительные органы с просьбой продолжить поиски убийцы.произошло 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Точные обстоятельства случившегося пытаются установить до сих пор. Известно, что перед роковым выстрелом между охранниками музыканта, его концертным директором Валерием Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым произошел некий конфликт.