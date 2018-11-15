Он нанес не менее 23 ударов по всему телу

Он нанес не менее 23 ударов по всему телуВ Гороховецком районе 35-летнего местного жителя обвиняют в убийстве. Об этом сообщает региональный СледКом.В августе этого года мужчина пришел к своему другу в гости, где они вместе начали выпивать спиртные напитки.В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил своего приятеля в лицо, от чего тот упал и ударился головой о пол. Чтобы друг не сопротивлялся, мужчина привязал его руку к ножке стола ремнем.После этого он взял нож и нанес не менее 23 ударов по всему телу. От полученных повреждений потерпевший скончался.Уголовное дело направлено в суд.