Он нанес не менее 23 ударов по всему телу
Он нанес не менее 23 ударов по всему телу
В Гороховецком районе 35-летнего местного жителя обвиняют в убийстве. Об этом сообщает региональный СледКом.
В августе этого года мужчина пришел к своему другу в гости, где они вместе начали выпивать спиртные напитки.
В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил своего приятеля в лицо, от чего тот упал и ударился головой о пол. Чтобы друг не сопротивлялся, мужчина привязал его руку к ножке стола ремнем.
После этого он взял нож и нанес не менее 23 ударов по всему телу. От полученных повреждений потерпевший скончался.
Уголовное дело направлено в суд.