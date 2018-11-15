Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 300 000 рублей.

Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан безработный 23-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии краж на территории Гусь-Хрустального района.Полицейские установили, что в конце июля текущего года злоумышленник проник на территорию организации и с легковых и грузовых автомобилей похитил восемь аккумуляторных батарей, бортовое устройство и автомобильную мойку.Продолжая противоправную деятельность, в августе подозреваемый совершил еще три аналогичные кражи, похитив 12 аккумуляторов и прочих конструктивных элементов грузовых и легковых автомобилей с того же предприятия и частного владения в другом населенном пункте.Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 300 000 рублей.Установлено, что часть похищенного имущества мужчина продал. Другая часть была изъята сотрудниками полиции.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Расследование уголовного дела продолжается.