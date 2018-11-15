Мужчина крал аккумуляторные батареи и прочие конструктивные элементы автомобилей

Мужчина крал аккумуляторные батареи и прочие конструктивные элементы автомобилейВ Гусь-Хрустальном районе безработного 23-летнего местного жителя подозревают в целой серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В конце июля этого года мужчина проник на территорию организации и с легковых и грузовых автомобилей и украл 8 аккумуляторных батарей, бортовое устройство и автомобильную мойку.А в августе злоумышленник совершил еще три похожих грабежа, похитив 12 аккумуляторов и прочих конструктивных элементов автомобилей.Материальный ущерб превысил 300 тысяч рублей. Часть похищенного имущества подозреваемый успел продать. Другую часть изъяли полицейские.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.