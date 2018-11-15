Что это - новый вид мошенничества или какой-то глупый розыгрыш? Пока непонятно, но в Москве появилась липовая съемочная группа ВГТРК. Как положено, с камерой и микрофоном, на котором написано Россия. Вот только этих сотрудников никто в ВГТРК в глаза не видел.

Что это — новый вид мошенничества или какой-то глупый розыгрыш? Пока непонятно, но в Москве появилась липовая съемочная группа ВГТРК. Как положено, с камерой и микрофоном, на котором написано "Россия". Вот только этих сотрудников никто в ВГТРК в глаза не видел.Все вроде похоже — выезжают на место съемок, острые социальные темы, оставляют свои координаты. А вот потом начинается уже мошенническая схема. Чтобы материал вышел в эфир или наоборот, чтобы не выходил, лжерепортеры требуют деньги. Как узнать, настоящий перед тобой журналист или нет, выяснил настоящий корреспондент ВГТРК.История, заслуживающая если не прайм-тайма вечерних новостей, то сюжета для программы о розыгрышах. Правда, пострадавшим от действий псевдорепортеров зрителям явно не до смеха. Жители района Красная Пресня ждали у своего дома съемочную группу ВГТРК, на связь с ними она якобы вышла самостоятельно — с предложением снять материал на проблемную тему.Не увидев в вечернем выпуске эфир сюжета, жители сначала подумали, что редакция не собирается показывать материал. Инициативная группа решила позвонить по телефону выезжавшего к ним репортера, но тот трубку уже не брал. Тогда они нашли в Интернете телефон редакции программы "Вести-Москва", и тут стало ясно, что по этому адресу никакие съемочные группы от нашего холдинга никогда не выезжали.Как удалось, некий Андрей Холенко представился журналистом телеканала "Россия 1". Приехал с микрофоном нашего холдинга, с ним был и оператор, на камере которого тоже наш логотип. Правда, этих людей среди сотрудников ВГТРК никто никогда не видел. Он представлялся режиссером, до этого выступал экспертом в нескольких средствах массовой информации, комментируя как создатель фильмов популярные голливудские ленты или работы известных российских режиссеров мирового уровня.При этом на официальный запрос Гильдия режиссеров России пояснила, что в ее рядах Александр Холенко не значится. Сам режиссер (он же репортер) уверяет, что ему кто-то дал задание снять этот сюжет.Подобные случаи в последнее время участились. Под видом журналистов ВГТРК, занимающихся социальными темами, жителям не только столичного региона, но других областей России звонят и предлагают поучаствовать в съемках. Как правило, не безвозмездно.Микрофон с логотипом любой телекомпании можно купить на сайтах доставки товаров из Китая. По всей видимости, мошенники за несколько долларов берут и дешевую технику , чтобы пустить пыль в глаза. Если не удается получить деньги с жителей за репортаж, идут ко второй стороне -чиновникам. С предложением не показывать снятое. Естественно, не бесплатно. Что точно произошло с историей о липовых репортерах нашего холдинга, скорее всего, смогут выяснить правоохранительные органы. Не исключено, что подобный репортаж в практике этой бригады не первый.