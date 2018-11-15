Пьяному мужчине не понравилось, что работница кафе отказалась его обслуживать

Пьяному мужчине не понравилось, что работница кафе отказалась его обслуживатьСуд приговорил к одному году лишения свободы жителя Мурома, который избил работницу местного кафе, сообщает прокуратура Владимирской области.Установлено, что ночью 20 июля в кафе вошел нетрезвый мужчина. Так как посетитель был сильно пьян, продавец вежливо попросила его покинуть заведение. Мужчине это не понравилось, и он ударил женщину ногой.Работница кафе испугалась и попыталась убежать. В этот момент дебошир схватил металлический стул и дважды ударил им женщину по затылку.Мужчина написал явку с повинной, полностью признал свою вину. Также суд учел, что обвиняемый имеет на иждивении маленького ребенка. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.