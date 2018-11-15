Мужчина похитил телефон у девушки, с которой познакомился через интернет.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Ранее судимый мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Полицейскими установлено, что фигурант в одной из социальных сетей познакомился с 20-летней местной жительницей, с которой впоследствии встретился. Во время встречи девушка отлучилась, оставив свои вещи. Злоумышленник, воспользовавшись моментом, похитил телефон.Обнаружив пропажу, девушка обратилась в полицию. Сумма ущерба, причиненного собственнице, превысила 15 000 рублей.Подозреваемый был задержан на территории города Александрова и дал признательные показания, пояснив, что планировал продать похищенное.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.