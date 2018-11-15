В поселке Усолье Пермского края иномарка насмерть задавила троих пешеходов. Легковой автомобиль Audi A6 наехал на пешеходов, шедших по проезжей части.

В поселке Усолье Пермского края иномарка насмерть задавила троих пешеходов. О происшествии сообщили представители пресс-службы управления МВД региона.Как уточняется, инцидент произошел в 2:20 по местному времени (0:20 по времени Москвы). Легковой автомобиль Audi A6 наехал на пешеходов, шедших по проезжей части.В результате ДТП трое пострадавших мужчин скончались, передает агентство "Интерфакс". В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.