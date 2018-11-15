Минувшей ночью во дворе поселения Московский сгорели пять автомобилей. Две уничтоженные машины принадлежали одной семье, причем находились они на значительном расстоянии друг от друга. Местные жители уверены, что транспортные средства поджег злоумышленник.

Минувшей ночью в одном из дворов многоквартирного дома в поселении Московский сгорели пять автомобилей. Пожар начался практически одновременно в двух разных местах. В одном были огнем были уничтожены четыре машины, в другом одна.Два сгоревших автомобиля принадлежали одной семье, причем находились они на значительном расстоянии друг от друга. В связи с этим, местные жители уверены, что транспортные средства поджег злоумышленник.В пресс-службе главка столичной полиции сообщили ИА ТАСС, что в результате происшествия никто не пострадал, однако сгоревшие машины восстановлению не подлежат. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину пожара, начата доследственная проверка.