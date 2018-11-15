В
российских регионах наблюдаются перебои с бензином. Проблема в том, что
правительство договорилось о заморозке цен на топливо с крупными игроками
рынка, а независимые АЗС в этой схеме не участвуют.
В
российских регионах наблюдаются перебои с бензином. Проблема в том, что
правительство договорилось о заморозке цен на топливо с крупными игроками
рынка, а независимые АЗС в этой схеме не участвуют.
Ситуацией
уже заинтересовался кабмин: вице-премьер Дмитрий Козак поручил
оперативно проверить информацию о возникшем локальном дефиците топлива
на независимых АЗС в отдельных регионах, сообщает РИА Новости.
О проблемах на
топливном рынке сообщила утром 15 ноября газета "Коммерсант". По данным
издания, нефтекомпании отказались от скидок мелкооптовым покупателям,
перешли на систему полной предоплаты, а также снизили отгрузки
независимым АЗС.
Причем, дефицит
бензина и дизельного топлива наблюдается только в Восточной Сибири, где велика
доля независимых АЗС. В Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае
заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе
на 5–10%.
Напомним,
что три дня назад правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цен на
бензин до марта 2019 года. Это произошло несмотря на то, что ведущие игроки рынка
не хотели терять многомиллиардные прибыли.
Розничные
цены остановились на уровне 1 ноября, оптовые вырастут на 1,7% с 1 января
исключительно из-за повышения ставки НДС с 18 до 20%. Независимые АЗС, доля
которых в России превышает 60%, в этих договоренностях не участвуют. Такие
заправки зачастую работают в серой зоне, без ведения налогового учета и при
отсутствии контроля за качеством.
За
первые пять месяцев года цены на бензин в России взлетели на 7%, что в несколько
раз превышает уровень инфляции. Летом они тоже росли, но уже не такими
высокими темпами. Осенью правительство было вынуждено отказаться от
планируемого повышения акцизов на бензин и предложило крупным игрокам рынка
нефтепродуктов договориться о заморозке цен.