В российских регионах наблюдаются перебои с бензином. Проблема в том, что правительство договорилось о заморозке цен на топливо с крупными игроками рынка, а независимые АЗС в этой схеме не участвуют.

российских регионах наблюдаются перебои с бензином. Проблема в том, чтоправительство договорилось о заморозке цен на топливо с крупными игрокамирынка, а независимые АЗС в этой схеме не участвуют.Ситуациейуже заинтересовался кабмин: вице-премьер Дмитрий Козак поручилоперативно проверить информацию о возникшем локальном дефиците топливана независимых АЗС в отдельных регионах, сообщает РИА Новости.О проблемах натопливном рынке сообщила утром 15 ноября газета "Коммерсант". По даннымиздания, нефтекомпании отказались от скидок мелкооптовым покупателям,перешли на систему полной предоплаты, а также снизили отгрузкинезависимым АЗС.Причем, дефицитбензина и дизельного топлива наблюдается только в Восточной Сибири, где великадоля независимых АЗС. В Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском краезаявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделена 5–10%.Напомним,что три дня назад правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цен набензин до марта 2019 года. Это произошло несмотря на то, что ведущие игроки рынкане хотели терять многомиллиардные прибыли.Розничныецены остановились на уровне 1 ноября, оптовые вырастут на 1,7% с 1 январяисключительно из-за повышения ставки НДС с 18 до 20%. Независимые АЗС, долякоторых в России превышает 60%, в этих договоренностях не участвуют. Такиезаправки зачастую работают в серой зоне, без ведения налогового учета и приотсутствии контроля за качеством.Запервые пять месяцев года цены на бензин в России взлетели на 7%, что в несколькораз превышает уровень инфляции. Летом они тоже росли, но уже не такимивысокими темпами. Осенью правительство было вынуждено отказаться отпланируемого повышения акцизов на бензин и предложило крупным игрокам рынканефтепродуктов договориться о заморозке цен.