Площадкой для проведения мероприятия традиционно стала Аллея Героев Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького...

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию со дня образования службы по борьбе с организованной преступностью и 20-летию создания Региональной общественной организации Лига ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью.Площадкой для проведения мероприятия традиционно стала Аллея Героев Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького. Здесь собрались ветераны и действующие сотрудники оперативных служб, чья деятельность направлена на борьбу с организованной преступностью. Поддержать торжественное мероприятие пришли руководство и курсанты «Юридического колледжа». Всего на Аллею Героев пришло более 300 человек. Они почтили память погибших товарищей минутой молчания. После чего, состоялась церемония возложения цветов к закладному камню. 36 сотрудников службы по борьбе с организованной преступностью удостоены звания Героев России, 29 из них - сегодня нет в живых. В память об ушедших сотрудниках курсанты «Юридического колледжа» прочитали стихи, а после пронесли в траурном шествии портреты героев. Финалом мероприятия стало прохождение торжественным маршем знаменной группы и парадного расчета перед участниками мероприятия.«Я очень рад видеть всех вас, кто в не простое время проходил службу в подразделениях по борьбе с организованной преступностью и сегодня продолжает этот нелегкий труд. Замечу, что большинство ключевых руководителей столичной полиции - выходцы именно из этой службы - из подразделений по борьбе с организованной преступностью из разных регионов, в том числе из Москвы и Московской области. Они несут службу и выполняют свою работу в органах внутренних дел и по сей день», - отметил начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. Он пожелал всем участникам встречи успехов и крепкого здоровья.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве